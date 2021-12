Depois de todas as medidas de segurança tomadas, 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' volta ao ataque com a análise da atualidade. O tema em destaque dá protagonismo a João Rendeiro que foi, finalmente, detido na África do Sul: "Um país que anuncia logo no próprio nome onde é que fica. Diz o continente e diz o ponto cardeal. Só faltava o país chamar-se África do Sul Forrest Boutique Hotel vivenda 6".