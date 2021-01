mais sobre

Durante as campanhas presidenciais, a CMTV 'entrevistou' uma ambulância e a TVI fez uma entrevista através de um intercomunicador do prédio. "Quando o Anselmo estudou 'Intercomunicação Social', qual foi a nota que teve na cadeira do 3º esquerdo?" O Diretor de Informação da TVI não escapou às observações de Ricardo Araújo Pereira.