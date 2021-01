mais sobre

"André Ventura tinha o trabalho facilitado, não o fez e ainda vai receber subvenção. Ou seja, é um subsidiodependente que não trabalha. Para André Ventura, André Ventura foi o cigano destas eleições", comenta Ricardo Araújo Pereira sobre a subvenção estatal a que André Ventura vai receber para cobrir as despesas da campanha e relembrando "subsidiodependentes", descrição do próprio candidato às dezenas de pessoas que se manifestavam contra a sua presença em Serpa. O líder do Chega ficou atrás de Ana Gomes na corrida a Belém e aquém das suas promessas durante a campanha: "vais ser tão dizimada quando tudo isto acabar... Não tenho desculpa que Ana Gomes fique à minha frente"