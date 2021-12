Comunicado SIC: IEGCQT previsto para hoje não se realiza

João Catarino

Ricardo Araújo Pereira e a restante equipa do “Isto é Gozar com quem Trabalha” tiveram um contacto considerado de risco com um caso positivo de Covid-19. Por esse motivo, o programa previsto para este domingo não se realizará. “Quem esperou 6 meses para saber a velocidade de um carro, pode esperar mais uns dias para saber o que vamos dizer sobre isso”.