De nariz tapado, usando apenas o palato, os concorrentes enfrentam a segunda prova do dia. Um elemento de cada equipa tem de adivinhar de que legume são feitos os 10 purés. Diogo tem dificuldades em superar a segunda prova e arrepende-se de ter bebido na noite anterior: "Não bebi no trabalho, estava de folga. Mas devia ter tido consciência porque hoje não iria estar no meu melhor."