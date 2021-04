mais sobre

Com vários pratos principais para servir, clientes à espera mais de uma hora e com serviço de delivery atrasado, a equipa azul sofre fortes represálias. Após a liderança desastrosa de Ricardo, Ljubomir manda fechar o restaurante do Hell's Kitchen e cancelar o serviço da noite. "O que é que é preciso fazer mais com o Ricardo às costas? Parem de brincar comigo."