Ljubomir Stanisic não come para viver, vive para comer! Esta é a grande frase que o define.

É cozinheiro, chefe de cozinha e define-se como um eterno curioso. Nasceu em Sarajevo em 1978, onde conheceu melhor do que desejaria um cenário de guerra e, aos 19 anos, fugiu da sua Jugoslávia em busca de um futuro. Ainda em Belgrado, frequentou Química da Alimentação, Padaria e Pastelaria Fina e Cozinha Internacional. Após mudar-se para Portugal, em 1997, apostou no curso de Tecnologia do Chocolate em Valrhona (França), Cozinha Italiana e Cozinha do Mar, Cozinha em Vácuo, Gastronomia Molecular, mas diz que a sua grande escola foi a experiência.

Em 2004, inaugura o 100 Maneiras do Hotel Villa Albatroz, em Cascais, que acaba em falência, mas Ljubomir decide não desistir e, cinco anos depois, abre uma nova versão no Bairro Alto. Em 2010, nasce o Bistro 100 Maneiras, no coração do Chiado.

Estreia-se em televisão em 2011, como jurado no primeiro Masterchef Portugal e edita “Papa Quilómetros – Uma caminhada pela gastronomia portuguesa”, o seu segundo livro e o primeiro com a mulher, a jornalista Mónica Franco. O livro transforma-se em programa de televisão, no 24 Kitchen, e Ljubo torna-se “embaixador” dos sabores e produtos portugueses.

Em 2016, passa a explorar uma cozinha com ligação direta à saúde e à sustentabilidade, enquanto consultor gastronómico do Six Senses Douro Valley. Um ano depois, consagrou-se na televisão com o Pesadelo na

Cozinha e o Bistro 100 Maneiras recebe o nº 1 mundial nos Monocle Restaurant Awards.

Em 2020, com o mundo parado pela pandemia, Ljubomir continua a mexer: lança a sua loja online e dá a cara pelo Movimento Pão e Água, em luta pela sobrevivência da restauração.

Num currículo de 20 anos de cozinha, Ljubomir alcançou algumas vitórias e outras tantas derrotas. O chef jugoslavo, que diz ser alentejano de coração, já recebeu muitos galardões, mas 2020 ainda lhe traz a consagração máxima: o 100 Maneiras recebe a primeira estrela Michelin.

Agora, Ljubomir vai abrir as portas do maior restaurante da televisão portuguesa: Hell’s Kitchen!

Nesta competição, Ljubomir, responsável pelo restaurante, apresenta e conduz as provas, dita as regras e decide quem é eliminado.