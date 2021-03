Tem 33 anos, é de Cascais, e quis ser biólogo. Mas a cozinha do avô e as tarefas nos escoteiros fizeram com que se apaixonasse pela cozinha.

É, desde 2017, chefe e cozinha da equipa do 100 Maneiras e assume agora o papel de chefe executivo, sendo um dos homens de confiança de Ljubomir.