Irrequieto e curioso desde criança, começou cedo a apreciar os petiscos preparados pela sua avó e a estar atento a tudo o que acontecia na cozinha. Estudou arquitetura, mas acabou por seguir outro rumo e em 1996, começou a trabalhar com o chef Vítor Sobral, no Café Café. Inspirado pela mestria do chef alentejano, Hugo começa a revelar-se um cozinheiro inovador e talentoso. Em 2004, assume a posição de chef de cozinha à frente do Restaurante Terreiro do Paço, sob alçada do seu mentor e rapidamente se destaca pela sua capacidade de liderança e criatividade. Viajou pelo mundo e colaborou em vários projetos internacionais, com destaque para Macau, Canadá, Alemanha, Brasil e Botswana, experiências que enriqueceram o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Pai de dois filhos, Hugo assume a importância da família em todo o seu trabalho. Os seus pratos evocam sabores e emoções, recriam as memórias vividas e histórias escutadas na sua infância.

Ao lado a lado com Vítor Sobral, Hugo aliou a gastronomia ao próprio espírito empreendedor, nos espaços Tasca da Esquina e Peixaria da Esquina. É consultor gastronómico, food stylist, conferencista e formador. Em 2014 editou o “Livro das Sanduíches do Chef Hugo Nascimento”.

Recentemente decidiu mudar de vida, rumou a Odeceixe onde abriu o seu Naperon, mais do que um restaurante, o seu grande projeto de vida.