Sob o comando do estrelado chef Ljubomir Stanisic, 16 profissionais de cozinha vão, ao longo das próximas semanas, ser submetidos a várias provas técnicas e criativas. Os 16 cozinheiros estarão sob avaliação constante e o chef Ljubomir será implacável nos seus padrões de exigência. Só os melhores poderão sobreviver ao inferno.

O chef vai dividir os cozinheiros por duas equipas: as mulheres vão compor a equipa vermelha e os homens integram a equipa azul. Nas próximas semanas, estas duas brigadas terão inúmeros duelos culinários para superar.



A primeira grande prova que terão de enfrentar é a confeção dos seus pratos de assinatura. Os candidatos terão de apresentar ao chef um prato que represente a sua personalidade em apenas 45 minutos.

Depois da avaliação criteriosa do chef do prato individual de cada um, uma das equipas será declarada vencedora e terá uma recompensa, enquanto a equipa derrotada terá de cumprir um castigo, designado pelo chef.



No entanto, o maior teste será o primeiro serviço: o grande jantar de inauguração do Hell’s Kitchen, com convidados tão especiais como Vera Kolodzig, José Raposo, João Manzarra, Ana Cristina Oliveira e Carolina Torres. Todos querem provar o requintado menu do chef Ljubomir.



Será que as equipas dão conta do recado? Quem será o primeiro eliminado do Hell’s Kitchen?