A Rute tem 41 anos e vive em Grândola há 13, desde que as suas filhas gémeas nasceram. Tem ainda uma filha mais nova, com 5 anos. Adora o Alentejo, mas foi em Lisboa que a Rute viveu a maior parte da sua vida. Apesar de estar mais virada para as artes e para o design, a Rute sempre foi habituada a ver a mãe a cozinhar e isso fez com que ganhasse gosto por essa área, ainda que tenha demorado a perceber isso.