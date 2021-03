Com apenas 20 anos, o Ricardo é um cozinheiro tímido que não troca a sua aldeia Valado dos Frades, por nenhuma cidade, é adepto da vida do campo. Cedo percebeu que não estava virado para o ensino regular e pediu aos pais para tirar um curso de culinária, em Fátima.

Foi estagiar para alguns restaurantes, entre eles, o “Feitoria”, com 1 estrela Michelin. Ainda no último ano do curso, o Ricardo venceu o primeiro prémio no concurso nacional “Jovem Talento da Gastronomia”. Hoje em dia, o Ricardo trabalha no emblemático restaurante, em Peniche, “A Tasca do Joel” e é lá que se sente feliz!