O Raul tem 52 anos, é Chef de Cozinha e reside no Porto. Considera-se um homem do mundo, experiente e viajado. Já viveu em França, Inglaterra, Alemanha, Itália e Suíça. Trabalha em cozinha há quase 30 anos e tem conciliado a experiência prática com a formação constante.

Tem o curso de escansão, várias formações em cozinha internacional e trabalhou com o célebre chef italiano, Massimo Bottura no restaurante Osteria Francescana, de 3 estrelas Michelin. Para além de restaurantes premiados, também pisou as cozinhas de vários hotéis de luxo e cruzeiros até que regressou a Portugal e dedicou-se ao "private cooking". Gosta de fazer cozinha tradicional portuguesa, cozinha internacional, cozinha molecular e cozinha de autor. Domina a cozinha de olhos fechados e sabe que tantos anos a lidar com a pressão vão fazer a diferença. Se está no Hell’s Kitchen, é para ganhar!