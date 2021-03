A Rafaela tem 25 anos, vive em Pontével com os pais e a irmã e está a estudar cozinha, nas Caldas da Rainha. Concilia os estudos com o trabalho num restaurante em Rio Maior. A mãe nunca foi grande cozinheira, e portanto a Rafaela nunca foi encantada por esta atividade, e cresceu acreditando que iria seguir engenharia, até que começou a ler mais sobre as escolas de Hotelaria e percebeu que a sua paixão estava na cozinha, principalmente o fogão, nos quentes, o seu posto favorito.