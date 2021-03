O Rafael tem apenas 20 anos e mora em Loures com os pais e o irmão. Percebeu cedo que o que queria era fazer um curso profissional de pastelaria e restauração e assim foi. Ainda durante o curso, o Rafael teve a oportunidade de estagiar no Pátio, do Chef Avillez.

Destemido, no último ano do curso, o Rafael venceu o concurso nacional de “Jovem Talento da Gastronomia” e, desde aí, nunca mais baixou os braços e trabalhou em vários restaurantes em Lisboa e na Comporta. O grande sonho do Rafael é abrir um restaurante tipicamente português totalmente sustentável.