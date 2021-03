João é natural de Vila Viçosa, mas apesar do orgulho imenso que tem da sua terra e das suas raízes, atualmente vive em Lisboa, com um amigo. Trabalhador e muito focado nos seus objetivos, aos 27 anos, já conta com duas licenciaturas: uma em Gestão e Produção de Cozinha e outra em Desporto.

É apaixonado por tudo o que faz, e não desiste de nada. Naturalmente competitivo, dedicado e muito exigente, este alentejano, de sotaque bem vincado, define-se numa frase: “Cozinha é cozinha, conhaque é conhaque!”. Alia a cozinha à sua segunda profissão: treinador de futebol. Encara o Hell’s Kitchen como mais um desafio na sua vida.