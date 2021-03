É natural de Cabo Verde, tem 31 anos, e vive no Cacém com o namorado, e com família do namorado. Está em Portugal há dois anos e meio, e suportar as saudades que tem dos filhos não tem sido fácil. Mas Jennifer é uma mulher lutadora, convicta e firme, e sabe que brevemente os terá perto de si, novamente.

Na cozinha, tem espírito de equipa e gosta de trabalhar sob pressão. Diz que não se melindra facilmente, nem fica com coisas por dizer, mas "o que acontece na cozinha, fica na cozinha". No Hell’s Kitchen quer mostrar as suas raízes e representar o seu país nesta competição.