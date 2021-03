O Hélder tem 32 anos, é Produtor Musical e Sub Chef de Cozinha.

Nasceu em Angola, cresceu em Portugal e vive atualmente em Londres, onde trabalha no catering de eventos da BAFTA (British Academy Film Awards).

Foi para Londres estudar Design de Som e para ajudar nas despesas, começou a trabalhar em cozinha. Fez formação profissional na área e apaixonou-se pelo conceito gourmet e os detalhes do fine dining; gosta de trabalhar com cozinha molecular e destaca a sua experiência no Jamie’s Italian, do Chef Jamie Oliver como fundamental para tornar a cozinha italiana, a sua preferida.