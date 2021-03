Nascida em Mação, mas a viver em Lisboa, a Francisca tem 29 anos e é sous chef. Ao ver a avó a cozinhar, percebeu que queria seguir hotelaria. A mãe ainda perguntou se tinha a certeza, mas a Francisca convicta do sonho, não hesitou e licenciou-se em Produção Alimentar em Restauração, no Estoril.

Já passou por vários restaurantes, desde asiáticos a fine dining, mas o “Feitoria”, 1 estrela Michelin, foi o restaurante mais marcante por onde passou. Depois passou pelo Rossio Gastrobar, mas a pandemia desacelerou-lhe o crescimento na carreira.

Quem inscreveu a Francisca no Hells’ Kitchen foi a esposa, com quem está casada desde Outubro, e com quem tem uma filha, de 6 anos. É por elas, que a Francisca vai mostrar que é destemida e que está aqui pronta para vencer qualquer desafio!