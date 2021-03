Ambiciosa e focada, Daniela Silva trabalha como gestora financeira, numa empresa familiar, e há cerca de 2 anos, criou a sua própria empresa, que presta serviços de catering, em eventos. Tem 28 anos, vive com a mãe e com a irmã, em Valongo, e a família sempre teve um papel muito importante na sua vida.

É especialista em pastelaria e é muito atenta ao detalhe. Organizada, metódica e muito competitiva, não gosta de distrações na cozinha. O seu grande desafio será adaptar-se às dinâmicas de um restaurante com as dimensões do Hell’s Kitchen.