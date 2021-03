A Cândida tem 39 anos, é chef em eventos privados e vive com a filha em Viena, na Áustria.

Cresceu no Rio de Janeiro, é filha de uma família grande e habituada a fazer da mesa o ponto de encontro e conforto familiar.

Trocou o curso de Arquitetura pelo de Gastronomia, que completou em 2006.

Durante o curso, venceu a competição de Alta Cozinha no Rio de Janeiro- ABAGA, Rio de Janeiro/2005.

Fez estágios em São Paulo e no Rio de Janeiro, passou pelo JW Marriot, Le St Honoré, Claude Troisgrois e Gero. Esteve dois anos no restaurante do Chef Gordon Ramsay, em Praga, e fez parte das equipas dos célebres chefs austríacos Christian Petz e Konstantin Filippou, com 2 estrelas Michelin.

Trabalhou como head Chef da cozinha do embaixador do Brasil em Viena.

Para além de chef, é modelo fotográfico, tem vários seguidores nas redes sociais e foi a capa da Playboy em janeiro de 2020 na Eslováquia.

Na era da "aldeia global", a Cândida mostra essa versatilidade, está preparada para ser chef em qualquer parte do mundo.