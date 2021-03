A Ana Sofia tem 32 anos, é licenciada em medicina nuclear e trabalha como pastora e queijeira. Cresceu na serra e apesar de ter estudado e vivido uns anos “na cidade”, assim que ficou grávida agarrou na sua família e regressou ao Sabugal.

É uma mulher cheia de energia e garante que a vida na serra não lhe dá descanso. Faz criação de animais e adora tratar das suas cabras, dos coelhos e dos porcos.

É uma mulher ligada às raízes e às tradições, aprendeu a fazer enchidos com as velhotas da terra; as queijeiras antigas ensinaram-na a curar o queijo de cabra e montou o seu próprio negócio.

Abriu um restaurante de comida típica há poucos meses, onde só servem produtos da terra criados de forma biológica e sustentável.