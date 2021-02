Resumo: 116º Episódio - 20 de fevereiro (sábado) - ÚLTIMO EPISÓDIO

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Ouve-se um tiro! Duarte está caído no chão, morto pela polícia. Sílvia e Bruno, que acorreu ao local, abraçam Caio, que viu a morte passar-lhe por perto. Já Rubi, que vai ser detida, juntamente com Estrela, mostra-se inconsolável: perdeu o seu único irmão. Bruno não resiste a perguntar-lhe se aquilo que aconteceu entre eles também fazia parte da vingança de Duarte.

Nelson vai visitar Liliana à esquadra, e ambos têm esperança de que tudo se resolva rapidamente, agora que há uma testemunha a seu favor. Nelson até já anda à procura de uma casa para viverem juntos.

Sílvia vai ter com Andreia, que está furiosa por ter ficado presa no quartel-general. Mas, quando a irmã lhe explica que Duarte está morto e que Rubi e Estrela foram detidos, Andreia fica aliviada. O pesadelo acabou! Ainda assim, Andreia terá de desaparecer por alguns anos. Sílvia pede-lhe que vá dando notícias e Andreia entrega-lhe uma bússola antiga, que partilhavam na infância. Siga a direção que seguir, Andreia lembrar-se-á sempre da irmã e do que ela foi capaz de fazer por ela...

As labaredas crescem, na sucata, e Zé Luís e Pedro tiveram de sair de lá sem Velha Rosa e sem Castro, que continuava sem aceitar a ajuda de ninguém. Os bombeiros chegam, finalmente, mas ouve-se uma enorme explosão.

Meses depois, Alvorinha prepara-se para receber uma grande festa. Céu e Lara vestem Salvador, no palacete, e Amália aparece para lhes arranjar os cabelos. Telma, que entretanto já deu à luz, surge num modelito igual ao da filha, a bebé Telminha, que é a fotocópia da mãe. Sílvia, que está, juntamente com Jéssica, a ser maquilhada por Cíntia, recebe uma mensagem inesperada: é da sua irmã Andreia que, mesmo longe e em parte incerta, resolveu desejar-lhe um dia muito especial. Caio e Bruno também se preparam, assim como Zé Luís, na pensão. É lá que recebe a visita de Rosanne, também a desejar-lhe o melhor possível, para aquele dia. As coisas entre eles não deram certo, mas ficou a amizade, e Zé Luís ficar-lhe-á para sempre grato pela ajuda que ela lhe deu, na fase de recuperação.

Entretanto, na Casa Artur Colaço, ensaiam-se alguns cânticos para a grande festa. Renato e Sérgio também estão por lá, foram acolhidos na casa. Graciete e Tino chegam entretanto com uma grande notícia: acabam de falar com o advogado que tratou do processo de adoção. O Joãozinho é oficialmente filho do casal!

Também Céu tem uma surpresa para Lara: o verdadeiro registo de nascimento de Salvador, já com o nome dos verdadeiros pais. As injustiças foram corrigidas, e o culpado por elas, Castro, também já teve o que merecia... É tempo de o perdoar.

Castro, na verdade, está entre a vida e a morte, no hospital. A explosão na sucata deixou-o muito mal. Velha Rosa também ainda está a recuperar de algumas queimaduras, mas não deixa de estar ao lado do filho, assim como Marina. Mesmo com Castro em coma, Velha Rosa conta-lhe que a sucata vai ser demolida, mas, com a ajuda de Céu, foi-lhes atribuída uma casa. É hora de começar do zero. Castro só tem de acordar... E não é que, reagindo a um pontapé do filho, na barriga de Marina, ele começa a reagir? A prova de que o amor pode mesmo salvar...

Entretanto, Horácio apresenta o seu novo partido, defensor da igualdade de género. É um homem novo, agora ao lado de Teodora, que continua a pô-lo na linha. Já Amália e Rosanne, parecem estar muito bem de amores, ao lado de dois irmãos gémeos muito bem parecidos...

Liliana também está muito feliz, ao lado de Nelson. Ensaia na coletividade, para a grande festa, quando é escutada por um agente francês, namorado de Xana. Impressionado com o talento de Liliana, oferece-se logo para a agenciar. Liliana vai ter, finalmente, o futuro na música que sempre desejou!

E começa a grande festa em Alvorinha, que inclui o casamento de Sílvia e Caio, o batismo de Salvador, e a renovação de votos de Jéssica e Bruno e Céu e Zé Luís. Cabe a Céu fazer o discurso final: o bilhete do euromilhões mudou a sua vida, mas não há no mundo maior fortuna do que o amor!