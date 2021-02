Resumo: 115º Episódio - 19 de fevereiro (sexta-feira) - Penúltimo Episódio

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Sílvia entra no museu, onde é esperada por Dinis, o responsável de segurança, para um encontro romântico. Enquanto isso, Duarte e Rubi ficaram de entrar por uma porta lateral, mas Duarte obriga Caio a ir com eles. À escuta, a polícia prepara-se para intervir a qualquer momento...

Fábio entra na sucata e Castro manda sair Velha Rosa e Marina. É altura de os dois ajustarem contas!

Duarte, Rubi e Caio roubam as joias, com o apoio de Estrela, que desativa os alarmes, enquanto Sílvia e Dinis se envolvem, no gabinete da direção. Tudo parece estar a correr da melhor forma, quando a polícia interrompe o assalto. Rapidamente, Duarte agarra Caio e ameaça matá-lo, se não o deixarem sair. A tensão está ao rubro no museu!

Castro e Fábio envolvem-se numa luta corpo a corpo, enquanto Salvador chora, no sofá. Até que, ao derrubarem um jerricã de gasolina, despoletam um incêndio que, rapidamente, atinge enormes proporções.

No museu, Duarte continua com a arma apontada a Caio, enquanto a polícia aguarda o melhor momento para agir. Sílvia apela a Duarte para que solte o namorado, e a própria Rubi pede ao irmão que se renda...

Junto à sucata, em chamas, Céu chama os bombeiros, aflita. Zé Luís e Pedro avançam para o interior e Velha Rosa vai com eles. Lá dentro, Fábio tenta chegar junto do filho, para o levar dali para fora, enquanto Castro, paralisado, torna a recordar o seu passado. Velha Rosa encontra-o e procura ajudá-lo, mas o filho parece ter desistido de viver... E o armazém está prestes a explodir!