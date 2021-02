Resumo: 113º Episódio - 16 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Sílvia e Caio, que rezam pela primeira vez à Nossa Senhora dos Sete Mantos, vão ter com os restantes elementos do golpe. Quase que os seus microfones, que lhes permitem ser escutados pela polícia, são descobertos, mas Caio mantém o sangue frio e consegue disfarçá-los. Começa a contagem decrescente para o grande momento!

Céu, Pedro, Zé Luís, Lara e Fábio também se preparam para ir resgatar o Salvador. A noite de todos os acontecimentos está prestes a chegar!

Amália e Rosanne conversam no salão sobre a fase que estão a atravessar. Rosanne já perdeu as ilusões de que terá alguma coisa com Zé Luís, de quem ficou boa amiga, e Amália também já esqueceu Horácio. Agora até se rendeu a uma aplicação de encontros, e tem trocado mensagens com um homem muito interessante que tem um irmão do mesmo calibre. Talvez agrade a Rosanne, que fica logo entusiasmada.

Na coletividade, Tino e Graciete contam a Horácio que já se candidataram a casal de adoção, mas Horácio está com a cabeça ausente. Teodora tem dado cabo dele, desvalorizando todas as suas ideias e ações, e obrigando-o a trabalhar como nunca. O aldrabão e preguiçoso Horácio parece ter encontrado alguém capaz de o pôr na linha!