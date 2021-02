Resumo: 112º Episódio - 15 de fevereiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Duarte comenta com Rubi que já tem pronta a gravação que irá enviar à polícia, em que mostra Caio a tomar as rédeas do golpe com a ajuda de Sílvia. É esse o seu grande objetivo: incriminar aqueles que tentaram matá-lo.

Castro fica preocupado quando não encontra Marina na sucata, e se depara com o bebé, sozinho, a chorar a plenos pulmões. Marina foi buscar Velha Rosa, para ela ver o que se passa com Salvador, e também ela acha que o bebé não está bem. Pela primeira vez, Castro fica apreensivo.

No palacete, contam o dinheiro que todos os membros da família conseguiram reunir. É bastante, mas ainda assim continua a não ser o suficiente para resgatar Salvador.

Mesmo com a colaboração de todos, a família Garcia não consegue reunir o milhão de euros exigido por Castro, em troco de Salvador. Até que aparece Pedro, sem ninguém estar à espera. Também ele resolveu ir ao banco levantar tudo o que foi possível, e que é exatamente o que estava em falta.

Na sucata, Marina e Velha Rosa tentam que ele beba o biberão, apesar da febre e da agitação. Marina apela a Castro para que ele leve o bebé para casa, mas este rejeita. Está prestes a conseguir o dinheiro de que precisa para mudar de vida.

O golpe no museu está também marcado para essa noite, e Caio sente-se mal por não estar ao lado da mãe, no resgate do Salvador. Mas Céu entende, e só deseja que todo o pesadelo por que têm passado termine naquela noite.

Na esquadra, Preciosa relata tudo o que viu e ouviu, confirmando que Liliana agiu em legítima defesa. Pede desculpa por ter demorado tanto tempo a contá-lo, mas, para Liliana, o mais importante foi tê-lo feito. Preciosa, afinal, até tem um bom coração!