Resumo: 111º Episódio - 12 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

No palacete, e com toda a família já a par da situação, organizam-se esforços para reunir um milhão de euros em menos de vinte e quatro horas. Caio confronta Sílvia sobre o plano que Duarte lhe pediu para pôr em prática, e Sílvia põe-no a par de tudo, mesmo sabendo que ele reagirá mal.

Na sucata, Marina repara que Salvador está choroso, com febre, e adverte Castro de que ele está a passar todos os limites.

Sílvia e Caio reúnem, pela última vez antes do golpe, com a polícia, e afinam detalhes. Caio mostra-se desagradado com o facto de Sílvia ficar numa situação tão vulnerável, mas Lígia pede-lhe que confiem na polícia.

Na manhã seguinte, Zé Luís surge na Rica Fruta com dez mil euros, tudo o que conseguiu levantar. Céu desabafa com ele todas as suas preocupações, e os dois voltam a sentir-se mais próximos do que nunca!