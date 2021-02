Resumo: 109º Episódio - 10 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

A pedido de Duarte, e sem o conhecimento de Caio, Sílvia seduz Dinis, chefe de segurança do museu. Combinam encontrar-se os dois no dia seguinte, depois do fecho, naquele mesmo sítio.

Castro liga finalmente a Céu e exige um milhão de euros por Salvador, dinheiro esse que Céu não tem disponível. Castro diz que ligará depois para combinarem um ponto de encontro e desliga o telemóvel. Entram de rompante Fábio e Lara que pedem para falar com Céu. Não podem adiar mais aquela revelação: ela e Fábio são os verdadeiros pais de Salvador!

Incrédula com o que acaba de descobrir, Céu junta as duas metades do medalhão em forma de coração, enquanto ouve Lara a explicar a verdadeira história de Salvador. As emoções estão ao rubro, e a preocupação de Céu aumenta, percebendo que Castro é maquiavélico, e capaz de muito mais do que aquilo que ela poderia imaginar!

Bruno e Caio discutem o que fazer face ao pedido de resgate de Castro. Nenhum banco disponibilizará um milhão de euros num só dia. Caio recebe, entretanto, uma chamada de Estrela, que está apreensivo com algo que ouviu. Ao que parece, Duarte e Rubi incluíram Sílvia num plano de última hora, sem o conhecimento de Caio.

Na coletividade, discute-se o que acontecerá a Liliana, e todos têm esperança de que seja feita justiça. Nisto, surge uma mulher de porte altivo que se apresenta como Teodora Varejão e vem à procura de Horácio.

Na Rica Fruta, Céu continua a tentar assimilar a verdade e relembra-se da ligação que sentiu da primeira vez que Lara pegou em Salvador. Lara agradece a Céu tudo o que fez pelo seu filho, e pede-lhe que seja madrinha dele, o que Céu aceita sem hesitação. Mas, primeiro, têm de o resgatar!

Castro chega à sucata com Salvador, e Marina, incrédula, apercebe-se de imediato de que se trata do filho de Lara e Fábio. Castro fá-la dar-lhe o seu telemóvel, para que ela não se sinta tentada a ligar aos amigos, e diz-lhe que, se tudo correr conforme o planeado, no dia seguinte será um homem rico.