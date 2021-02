Resumo: 108º Episódio - 9 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

No dia seguinte, Zé Luís vai até à casa Artur Colaço contar a Pedro o que aconteceu com Salvador. Sugere deixarem para trás as desavenças, e pede-lhe que vá ter com Céu e lhe dê o seu apoio. Sensibilizado, Pedro dá um aperto de mão a Zé Luís. Estão unidos por um bem maior!

Velha Rosa trata da ferida que Marina fez ao partir o vidro do escritório, e pede-lhe que não desista já de Castro, pois o seu amor por ele pode ainda regenerá-lo. Marina, no entanto, parece ter perdido toda a esperança.

Na coletividade, Graciete parece cada vez mais aliciada pela ideia de adotar Joãzinho. Já Joãozinho, partilha com os amigos que adorava que Graciete e Tino fossem seus pais!

Nelson regressa da sua visita a Liliana, e Preciosa senta-se a ouvir tudo. Nelson diz a Rosanne que o mais importante era haver testemunhas que pudessem comprovar que Lili agiu em legítima defesa, e Preciosa fica agitada.