Resumo: 107º Episódio - 8 de fevereiro (segunda-feira)

No palacete, Castro pensa que a euromilionária vai acordar e apanhá-lo em flagrante, mas Céu acaba por voltar ao sono profundo, e o sucateiro consegue sair com Salvador, impune.

Exausta de tentar abrir a porta do escritório onde Castro a deixou trancada, Marina agarra uma velha t-shirt e consegue dar um murro no vidro, libertando-se. Ainda desorientada e nervosa com a situação, Marina liga a Lara, avisando-a de que Castro foi a Alvorinha, e que as suas intenções não eram boas. Lara liga logo para Céu, mas esta não atende. A alternativa é irem ao palacete avisá-la! Já de saída, encontram Branca e Zé Luís, que se oferece para os levar ao palacete.

Entretanto, Céu acorda sobressaltada, e percebe que Salvador não está no berço. Alarmada, acorda a família, que começa a procurá-lo. Caio repara então que os fios das câmaras de segurança foram cortados... Quem levou Salvador sabia o que estava a fazer! Nisto, chegam Lara, Fábio e Zé Luís, com a notícia de que Castro veio para Alvorinha. Mas é tarde demais… Castro raptou Salvador!

Jéssica e Bruno acordam a meio da noite e apercebem-se de que adormeceram a meio da história das crianças. Bruno levanta-se para ir para casa, mas Jéssica não quer que ele vá a lado nenhum naquele estado, e propõe-lhe que fique a dormir ali.

Céu recebe uma chamada de um número desconhecido, mas a única coisa que se ouve é o choro de Salvador, o que deixa Céu extremamente perturbada. Decidem não ligar para a polícia, sabendo que é Castro quem está por detrás do rapto, e que só o fez por dinheiro. Lara e Fábio são convidados a retirar-se, por se tratar de um assunto de família. Ninguém parece desconfiar de que eles são os verdadeiros pais do bebé!

Já no quarto, Céu pega no fio com a metade do coração, que Salvador trazia quando o encontrou, e coloca-o ao pescoço, enquanto reza pela proteção do seu menino. Também Lara, na pensão, reza pela primeira vez, para que o seu filho fique a salvo de Castro.