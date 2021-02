Resumo: 106º Episódio - 5 de fevereiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Andreia agradece à irmã. As duas dão um abraço que sabem poder ser o último.

Graciete acaba de ser interrogada pelo inspetor Manuel Moura, enquanto Horácio conta a Tino os seus planos para um futuro brilhante, em que irá criar um novo partido político, à sua medida. Tino, ainda ressentido com a atitude do amigo para com Amália, não lhe dá grande importância. Entretanto, Graciete e Tino retiram-se, pois vão ver como ficaram as coisas com Joãozinho, e deixam o pobre do inspetor nas mãos de Horácio.

Na casa Artur Colaço, Graciete e Tino conversam mais um pouco com Joãozinho e Pedro pergunta se vão ou não avançar para a adoção.

Na sucata, Castro arranja maneira de prender Marina no seu escritório, para que ela não atrapalhe os seus planos. É hora de rumar a Alvorinha.

Na pensão, Branca revela a Lara e a Fábio que teve uma visão: algo de mau está para a acontecer, que os envolve a eles e a Castro.

No palacete, a ver um vídeo da ecografia, Telma tem também um pressentimento: vai ter uma menina!

No quartel general, Duarte anuncia que o golpe vai acontecer daí a dois dias, e que não fará qualquer falta a presença de Andreia. Caio e Sílvia ficam muito apreensivos. Começa a contagem decrescente.

Todos dormem no palacete, mas alguém força a fechadura e abre a porta. É Castro e dirige-se para as escadas.

Lara acorda sobressaltada, na pensão, e sabe que o seu filho está em perigo.

Castro entra, silenciosamente, no quarto de Céu.