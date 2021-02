Resumo: 105º Episódio - 4 de fevereiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Valéria, a nova advogada de Liliana, pede ao inspetor para falar a sós com a sua cliente, a fim de lhe explicar os seus direitos. Conta a Liliana que foi Céu quem a contratou e que fará de tudo para a ajudar.

Pedro e Simão vão à procura de Joãozinho e encontram-no com Cíntia, mesmo quando ele acaba de contar que Simão esconde um segredo muito mau. Cíntia ficou sem perceber o que era, mas, temendo ser algo que a magoe, pede a Simão que não lhe conte. Já teve a sua dose de homens complicados! Só depois de muito insistir, Simão consegue falar-lhe na sua doença.

No rescaldo da reunião com os inspetores, Caio e Zé Luís mostram-se contrariados por Sílvia ter mentido para defender a irmã, mas Céu parte em sua defesa: se fosse ela, teria feito igual. Caio sai, frustrado e Zé Luís vai tentar acalmá-lo. A sós com Sílvia, Céu entrega-lhe o dinheiro necessário para salvar Andreia, pedindo-lhe que trate do assunto o mais rápido possível.

Horácio declara que decidiu dedicar-se em regime de exclusividade à única paixão da sua vida: a política!

Sílvia vai ao encontro de Andreia, que está hospedada numa pensão humilde, e entrega-lhe o dinheiro necessário para que ela deixe o país nesse mesmo dia.