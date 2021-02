Resumo: 104º Episódio - 3 de fevereiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Na pensão, Jéssica adverte Bruno de que também ele pode ser um alvo para Duarte, e que o facto de Rubi se ter aproximado dele, sendo irmã da Serpente, só levanta mais suspeitas.

Na coletividade, Rosanne, Graciete e Tino também se mostram apreensivos com a detenção de Liliana, sobretudo por não haver ninguém que tenha presenciado os acontecimentos. Mas a reação de Preciosa e de Padre Bento revelam que talvez não seja bem esse o caso…

Entretanto, Sílvia e Caio reúnem, juntamente com Céu e Zé Luís, com a inspetora Lígia Fragata, que pergunta diretamente a Sílvia porque escondeu o facto de a sua irmã gémea também estar envolvida no golpe. Sílvia sabe que foi apanhada.

Na casa Artur Colaço, Simão e Pedro são recebidos com notícias alarmantes das crianças: já procuraram por todo o lado e não conseguem encontrar o Joãozinho em lado nenhum!

Amália acorda decidida a aprender a gostar de ser ver ao espelho, sem depender de nenhum homem. Entretanto, Cremilde, Cíntia e Amália recebem uma visita inesperada: Joãozinho.

Liliana é interrogada na esquadra pelo inspetor Manuel Moura, que lhe diz que, face às provas que obtiveram, o seu caso se afigura complicado. Entra, então, em cena, Valéria Braga, a advogada contratada por Céu.

Castro acorda junto de Marina, revigorado, e pronto para pôr o seu plano em marcha. Plano esse que consiste em roubar grande parte do dinheiro de Céu.

Sílvia e Caio continuam reunidos com os inspetores da Polícia Judiciária, em ambiente de grande tensão. Os inspetores já sabem da existência de Andreia, e querem saber porque é que a estão a proteger, mas Sílvia acaba por inventar uma mentira convincente.

Estrela confronta Duarte: uma vez que não esteve envolvido no acidente que quase o vitimou, não deveria estar a pagar pelos erros dos outros. Mas Duarte assegura-lhe que o seu foco está nas joias, e que o chamou apenas porque ele, tal como Caio e Sílvia, são os melhores.

Joãzinho, fazendo figas, assegura a Amália e Cremilde que foi a casa delas com autorização superior. Diz que precisa muito de falar com Cíntia.

Na verdade, João saiu da Casa Artur Colaço sem avisar ninguém, e estão todos preocupados com o seu desaparecimento.

Na sucata, Marina tenta convencer Castro de que ele não precisa do dinheiro de Céu, e que têm o suficiente para recomeçar juntos, ali ou noutro sítio qualquer, mas Castro está decidido a fazer algo que pode mudar radicalmente a sua vida para melhor.