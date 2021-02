Resumo: 103º Episódio - 2 de fevereiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Nelson chega à coletividade e depara-se com a namorada em choque, ao lado do corpo de Filipe. Liliana explica-lhe o que aconteceu, e Nelson sugere-lhe fugirem, mas Liliana opta por chamar a polícia e contar tudo o que aconteceu.

De volta ao quartel general, Duarte explica que não lhes vai fazer mal, e que a sua vingança consistiu em fazê-los participar naquele golpe contra as suas vontades. No entanto, Estrela quer desistir de tudo, tal como Caio e Sílvia, mas Duarte ameaça-os com um revólver, e diz-lhes não ter qualquer pudor em matá-los, tal como fez com Sandra. Foi ele o assassino da secretária da Rica Fruta!

Caio e Sílvia contam a Céu, Zé Luís e Bruno que a Serpente é Duarte Godinho, e que ele foi claro quanto às suas intenções: ou Caio e Sílvia cooperam no golpe, ou ele acaba com os dois e com todos aqueles que eles amam. Mais do que nunca, precisam da ajuda da polícia!

Na coletividade, e com o apoio de Graciete e Tino, Liliana e Nelson prestam declarações à GNR. Liliana tenta ser o mais fiel possível na descrição do que aconteceu, mas o guarda não parece convencido, sobretudo depois de encontrar a carta de despedida de Liliana em cima da bancada. O guarda coloca a hipótese de Liliana ter premeditado a morte de Filipe, e a subsequente fuga com Nelson, pelo que a leva para a esquadra.

Marina está a fazer os curativos a Castro, quando este lhe começa a mexer no cabelo e nos lábios. Mesmo desapontada com a postura do sucateiro, deixa-se levar e os dois fazem amor.