Resumo: 101º Episódio - 29 de janeiro (sexta-feira)

Simão ganha coragem e vai falar com Cíntia, mas encontra-a tão fragilizada, por causa de Amália, que os dois acabam por se beijar, e Simão já não lhe fala da sua doença.

Pedro conta a Céu e a Caio o que se passa com Simão. Céu, com o seu coração gigante, oferece-se logo para pagar todas as despesas médicas e ajudar Simão no que for preciso. À despedida, Pedro procura Céu com o olhar, mas esta limita-se a responder-lhe de forma profissional.

Rosanne e Liliana acabam de arrumar e limpar a coletividade, depois de um dia atribulado, e Liliana despede-se da amiga de forma mais emotiva, por saber que pode ser a última vez que está com ela. Nelson foi a casa buscar as malas, e vai buscar em seguida a namorada, para fugirem de Alvorinha. Assim que Rosanne se vai embora, Liliana começa a escrever uma carta de despedida para os amigos.

Amália recebe uma visita inesperada: Horácio!

Liliana acaba de escrever a carta e deixa-a dobrada em cima de uma mesa, quando Filipe, que tinha estado à espera dela, a agarra e a ameaça com um revólver.

Há revelações no quartel general! Serpente, que se dá a conhecer pela primeira vez, é, afinal, uma figura bem conhecida de todos.

Na coletividade, Liliana conseguiu libertar-se de Filipe, mas este bateu com a cabeça e parece estar morto! Liliana fica em pânico, assim como alguém que parece ter assistido a tudo, e se afasta nesse momento, sem se denunciar.

Sílvia e Caio descobrem finalmente quem é a Serpente: nada mais, nada menos do que Duarte Godinho, que se fez passar, anos antes, por filho de Céu, e que todos pensavam ter morrido numa explosão.