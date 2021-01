Resumo: 100º Episódio - 28 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Frustrado, Fábio regressa à pensão e confessa a Lara que quase contou a Céu toda a verdade sobre Salvador. Lara pede-lhe calma e combinam esperar pelo momento certo.

No salão, Amália fecha-se no gabinete e recusa-se a falar com quem quer que seja.

Mas, umas horas depois, sai de lá toda arranjada, e decidida em não verter nem mais uma lágrima por causa de Horácio. Céu não esconde o orgulho que sente da amiga, que está disposta a ser uma nova Amália!

Marina deixa Castro e Velha Rosa sozinhos, para que possam aproveitar o momento de reconciliação. Velha Rosa diz a Castro que poderá sempre contar com ela e com Marina, que gosta dele, mas Castro avisa-a de que nenhuma delas concordará com as decisões que ele está prestes a tomar.

Caio, Céu e Zé Luís põem Lígia Fragata, a nova inspetora responsável pelo caso, a par dos acontecimentos. Enquanto isso, Sílvia vai para o museu, fazendo-se passar pela irmã Andreia. Conseguirá ela enganar o diretor e os restantes funcionários?