Resumo: 99º Episódio - 27 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Na sucata, Castro acorda e Marina pergunta-lhe se Velha Rosa é sua mãe.

Na coletividade, continuam à espera do noivo. Fábio aparece, de surpresa, e aproxima-se de Céu, decidido a contar-lhe toda a verdade sobre Salvador, mas Céu pede-lhe que espere até ao final do casamento. É quando aparece o Padre Bento e confirma o que todos temiam: o Horácio fugiu!

No quartel general, Sílvia e Caio mentem a Estrela e Rubi dizendo que Andreia desapareceu: foi levada pelos agiotas e pode mesmo estar morta!

No quartel general, vivem-se momentos de incerteza. Terá Andreia morrido nas mãos dos agiotas? E, sem ela, será possível levar o golpe avante? Só a Serpente o poderá decidir, e vai reunir com restantes elementos do golpe ainda nessa noite.

A fuga de Horácio, que faltou ao próprio casamento, também provoca o caos na coletividade. Amália, ao ler a carta que Horácio deixou, enfurece-se e começa a rasgar o vestido e o bouquet. Preciosa também se começa a sentir mal, e Cremilde está inconsolável.

Na sucata, Castro resolve, por fim, revelar o seu passado a Marina. Confirma que Velha Rosa é sua mãe e que foi por causa dela que perdeu o pai e as duas irmãs. Velha Rosa, que se junta entretanto à conversa, confessa que nunca mais se perdoou, razão pela qual foi viver para as ruas. Castro, que nunca mais conseguiu chamar-lhe “mãe”, começou aí a sua vida de marginal.

Sem casamento à vista, Amélia abandona a coletividade e as mulheres acompanham-na. É um momento de solidariedade feminina! Fábio tenta mais uma vez falar com Céu, mas esta adia a conversa para outra altura, sem suspeitar do que ele possa ter para lhe dizer.

Preocupado com Simão, Pedro incentiva-o a falar com Céu e Caio sobre a sua doença. Aconselha-o também a falar com Cíntia, e a contar-lhe a verdade, mesmo que isso a faça olhar para ele com outros olhos.