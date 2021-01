Resumo: 98º Episódio - 26 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

No dia seguinte, Pedro conversa com Simão sobre a sua súbita quebra de tensão de Simão do dia anterior. Depois de muito insistir, o amigo acaba por lhe confessar que foi diagnosticado há pouco tempo com uma doença degenerativa, sem cura. Pedro fica muito sensibilizado, e oferece-se para começar a acompanhar Simão às consultas.

A poucas horas do casamento, Amália está mais nervosa do que nunca. Parece não gostar de se ver com nada, mas Cremilde e Cíntia garantem-lhe que está linda, uma verdadeira Miss Alvorinha. Céu aparece também para lhe dar força.

Bruno chega atrasado à pensão, mas por uma boa razão: foi comprar um presente a Jéssica, uma vez que fazem anos de casados. Jéssica reage friamente, e diz-lhe que dificilmente perdoará a traição, mas, assim que Bruno sai, não aguenta a curiosidade e espreita para dentro do saco.

Na sucata, Castro dorme, já sem febre, e Velha Rosa pede a Marina que fique com ele enquanto vai à farmácia.

Na coletividade, já com tudo pronto para começar o casamento, Graciete conta a Céu que estão a pensar adotar Joãozinho. Céu fica extasiada com a notícia e compromete-se a ajudá-los com o que for preciso. Entretanto, a noiva chega, e todos lhe tecem rasgados elogios. Do noivo é que não há sinal...