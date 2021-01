Resumo: 97º Episódio - 25 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

No quartel general, Sílvia pede para falar com Andreia a sós, e explica-lhe que a sua dívida será paga, mas ela vai ter de sair de cena. Andreia fica confusa, mas Sílvia não lhe pode contar muito mais.

Já mais serena, Lara conta a Céu que foi à sucata de madrugada, para não se cruzar com Castro, mas que ainda assim este apareceu e houve um desacato que o deixou ferido. É provável que até tenha morrido. Céu pede-lhes que o confirmem e oferece-se para os ajudar no que for preciso.

Marina pergunta diretamente a Velha Rosa se é mãe do Castro, mas esta diz-lhe que o sucateiro estava a delirar, quando a chamou dessa forma. Velha Rosa é apenas o mais próximo de uma mãe que ele teve, mas Marina fica desconfiada.

Depois de conhecer o filho, Fábio não quer continuar longe dele, e está decidido a contar a verdade a Céu. Lara, no entanto, discorda, pois acha que Céu pode oferecer a Salvador o que eles nunca conseguirão. Nisso, Lara recebe uma mensagem agridoce de Marina: Castro está vivo e a recuperar.

Rosanne confronta Zé Luís sobre Céu, mas ele assegura-lhe de que o motivo que os voltou a unir é de força maior. Entre ele e Céu apenas existe uma grande amizade.

Em vésperas do casamento, Amália não podia estar mais inquieta. Para a serenar, Cremilde dá-lhe finalmente a sua bênção. Se ela quer mesmo casar com o Horácio, que seja muito feliz. Horácio também não está menos nervoso.