Resumo: 96º Episódio - 22 de janeiro (sexta-feira)

Na sucata, Castro continua com febre alta, e alucina sobre o incêndio que vitimou as suas irmãs. Marina insiste que têm de o levar ao hospital, mas Velha Rosa pede-lhe que esperem só mais algumas horas. Até que a febre começa finalmente a baixar, e este agradece a Velha Rosa por toda a ajuda. Com Marina presente, acaba por chamar Velha Rosa de mãe.

Lara e Fábio vão ao palacete, mas combinam não contar, para já, que Salvador é filho deles.

Fábio emociona-se ao ver o filho e Lara insiste para ele lhe pegar. Ao entrar no quarto, Céu fica espantada ao ver os três tão unidos, num verdadeiro quadro familiar.

No palacete, Céu interrompe o momento a sós de Lara e Fábio com Salvador. Fábio não se contém e pergunta à euromilionária o que aconteceu aos pais do bebé. Céu conta a sua versão e acaba por lhes mostrar o fio que Salvador trazia, quando foi encontrado, com a metade de um coração… a outra metade está na posse de Lara, que não consegue mais conter a emoção e começa a chorar. Céu promete que tudo fará para que Salvador seja muito feliz e tenha um futuro repleto de oportunidades.