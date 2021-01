Resumo: 95º Episódio - 21 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Lara apresenta Branca a Fábio, e conta-lhe que as suas visões estavam certas: o bebé está vivo e vive em Alvorinha!

A reunião entre Caio, Sílvia e o inspetor Bastos começa e o ambiente é de enorme tensão. Bastos deixa claro que a única opção é colaborarem com a polícia, o que implica manterem-se infiltrados, se necessário, até ao momento do assalto, com todos os riscos inerentes.

Graciete ficou a pensar em Joãozinho, e propõe a Tino irem visitá-lo à Casa Artur Colaço. Levam-lhe até um presente, que acaba por ser partilhado por todas as crianças. João não podia ficar mais feliz com a visita! Nisso, Simão tem uma forte tontura, e Clarinha vai chamar Pedro, que fica preocupado com o amigo.