Resumo: 94º Episódio - 20 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Combalido, mas já com a ferida suturada, Castro acorda e vê Velha Rosa e Marina. Percebe que todos os outros fugiram, e surpreende-se por Marina ter ficado... Apesar de tudo, ela sente que o seu lugar é ali, junto dele.

Lara regressa à pensão e tem um grande favor para pedir a Bruno e a Jéssica: Fábio está com ela e gostava muito de voltar a trabalhar ali.

No meio de toda a azáfama, surge Simão, que levou o pequeno João a dar um passeio à vila, para o animar. Graciete já não o via há muito tempo e engraça logo com o rapazito. E Tino não lhe fica atrás!

Fábio está de regresso a Alvorinha e pede mais uma oportunidade a Jéssica e Bruno, que acabam por aceitá-lo de volta. Fábio assegura-lhes que veio para ficar, mas só ele e Lara sabem ao certo o que os prende ali.

Na Rica Fruta, Céu mostra-se ansiosa com o encontro que terão nessa tarde com um amigo de Zé Luís, da PJ. Céu não consegue esquecer como foi difícil fazer Caio mudar de vida, no passado, mas Zé Luís tranquiliza-a: Caio é um homem diferente e têm de confiar nele. Para se distraírem, decidem ir ajudar nos preparativos do casamento de Amália e Horácio.

Em privado, Sílvia e Caio discutem os imponderáveis de terem decidido contar tudo à polícia, e Andreia está no centro das preocupações. Sílvia sabe que, mesmo que omitam o nome dela, a polícia perceberá que falta uma peça no puzzle e poderão descobri-la de qualquer forma.

Novamente instalado na pensão, Fábio não esconde o desejo de conhecer, finalmente, o seu filho e trazê-lo para juntos dos pais, mas Lara, mais cautelosa, explica-lhe que ainda não é o momento certo. Precisam de garantir outras condições antes de abrir o jogo com Céu...

Na sucata, Marina encontra o envelope com o dinheiro que Céu deu a Castro e pondera aproveitá-lo para fugir para bem longe dali. Mas optar pela liberdade, deixando para trás Caio e o que sente por ele, não se revela assim tão fácil.

Entretanto, continua a azáfama na coletividade, para ter tudo pronto a tempo do casamento. Céu e Zé Luís juntam-se aos preparativos, e Rosanne percebe que os dois voltaram a estar muito próximos. Liliana também regressa ao trabalho, mas tem muito medo que Filipe apareça para cumprir o que prometeu.

Cíntia é surpreendida, no salão, por Simão, que continua a passear com João. Expedito, o menino diz a Cíntia que Simão só ali quis ir porque gosta dela!