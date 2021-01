Resumo: 93º Episódio - 19 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Liliana fala-lhe na adoção e Graciete fica a pensar nessa possibilidade. Já sozinha, Liliana recebe a visita inesperada de Filipe, que a agarra e lhe tapa a boca. Diz-lhe que a brincadeira acabou e que a vai levar para casa, mas Liliana consegue soltar-se e ameaça-o com um garfo. Filipe acaba por ir embora, mas diz-lhe que há-de voltar para a matar, e para matar também o namorado... Liliana sabe do que ele é capaz e fica aterrorizada!

O confronto entre Fábio e Castro continua a subir de tom, até que Castro agarra numa faca e aponta-a Fábio. Em legítima defesa, este acaba por ferir Castro, e este começa a perder bastante sangue. Sabem que não podem levá-lo ao hospital, e que só há uma pessoa que o pode ajudar: Velha Rosa. Lara, Fábio, Renato e Sérgio acabam por fugir, enquanto Marina decide ficar ao lado do homem que ama.

Para Céu, a relação acabou, e é isso mesmo que diz a Zé Luís, quando Pedro sai. Os dois são, entretanto, interrompidos por Caio e Sílvia, que já tomaram a sua decisão: aceitam contar tudo à polícia, mas com a condição de omitirem o nome de Andreia, que Sílvia quer proteger a todo o custo.

No dia seguinte, Horácio confessa-se informalmente a Padre Bento, e diz-lhe que a ideia de se casar o assusta. Acredita que sofre de um caso de “casamentite” aguda! Já Amélia, reúne todas as suas forças para preparar um casamento em tempo recorde. E vai precisar da ajuda de todos! Bem, de todos... menos do Horácio, que se anda a arrastar pelos cantos.

Na Rica Fruta, Céu apresenta Isabel, que vem substituir Sandra e lança-se a nova campanha publicitária da qual Xana é a estrela. Todos brindam ao que será, certamente, um período de sucesso para a empresa, que Céu espera que se reflita também na vida pessoal dos Garcia.