Resumo: 90º Episódio - 14 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Lúcia não se contém e diz à filha que o grande amor da vida dela sempre foi Zé Luís. Ele e Rosanne estão cada vez mais próximos e é tempo de Céu abrir os olhos, antes de o perder de vez.

Na madrugada seguinte, Lara e Marina encontram-se inesperadamente na sucata, mesmo quando Marina se preparava para lhe ir entregar uma carta a explicar toda a verdade. Lara acusa-a de nunca ter sido honesta e pergunta-lhe diretamente se Salvador é seu filho.

Bruno acorda decidido a contar a verdade a Céu, incentivado por Jéssica, que lhe pede que não cometa os mesmos erros com a mãe que cometeu com ela.

Marina já não suporta mais continuar a mentir e confessa a Lara que o filho dela está vivo e que é o bebé que está em casa da euromilionária. Explica que não contou mais cedo a verdade por causa das ameaças de Castro, e que no início também ela pensava que o filho de Lara e de Fábio estava morto… Com todo o alarido, Fábio vem ver o que se passa, e é Lara quem lhe conta a verdade: o filho deles está vivo.

Na Rica Fruta, Céu entrega o envelope com dinheiro a Castro e pede-lhe que vá embora, de vez. Castro mostra-se satisfeito ao perceber que Céu já sabe a verdade sobre Pedro, e deixa um aviso: é bom que mais ninguém apareça na sucata para lhe fazer frente, ou terá uma receção à altura. São interrompidos por Bruno, que vem decidido a contar à mãe tudo o que viu na igreja abandonada.

Bruno procurou a mãe na Rica Fruta para lhe contar o que viu junto à igreja abandonada: Caio, Sílvia, Rubi e Guilherme reunidos. Bruno receia que o grupo se tenha juntado por causa de um esquema qualquer, o que deixa Céu muito alarmada.

Na sucata, Marina conta a Fábio que Castro a obrigou, sob ameaça, a fazer-se passar por mãe do bebé, mas Fábio não lhe perdoa. Marina é uma traidora! Lara, no entanto, procura focar-se no mais importante: o bebé deles está vivo e na casa de uma família que o trata bem. Procura convencer Fábio a saírem dali de uma vez por todas, mas ele quer primeiro acertar contas com Castro...

Na pensão, Castro e Rita conhecem-se pessoalmente. O plano engendrado pelos dois – desestabilizar a relação entre Céu e Pedro – não podia ter corrido melhor, e Castro entrega a Rita o dinheiro que lhe prometeu.

Na Rica Fruta, Sílvia entrevista uma nova candidata para substituir Sandra, quando surge Céu e pede para falar, com urgência, com ela e com Caio. Céu não parece estar para brincadeiras e Sílvia teme o pior...

De partida, Nini revela que foi contratado para fazer parte de um espetáculo de variedades em Las Vegas, mas promete voltar. Agora que fez as pazes com o irmão, não se vão ver livre dele tão cedo!

Zé Luís e Rosanne tomam o pequeno almoço na pensão e Rosanne pede desculpas pelo beijo que lhe deu na véspera, mas Zé Luís até lho agradece. Fê-lo sentir-se vivo! Admite ainda sentir algo forte por Céu, mas está disposto a desfrutar das novas oportunidades que a vida lhe está a dar...