Resumo: 89º Episódio - 13 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

No palacete, Lara começa, finalmente, a juntar todos as peças do puzzle: e se Salvador for seu filho?

Entretanto, na coletividade, o padre Bento já se decidiu: não vai mais sair de Alvorinha! E isso merece um valente festejo, em ambiente de paz. Rosanne, levada pelo entusiasmo do momento, até dá um beijo a Zé Luís, que discursava sobre novas oportunidades. Já Preciosa, vê-se a braços com uma promessa que fez: caso viesse a perdoar o padre Bento, dançaria a dança do ventre no palco da coletividade.

Castro retira-se do palacete, mas avisa que ficará hospedado na pensão e que espera o dinheiro no dia seguinte, mal abram os bancos. Acaba por se cruzar com Telma e Vitinho, que chegam a casa mais cedo por causa dos enjoos da gravidez.

Já no quarto, Céu e Lara conversam sobre a visita de Castro. Lara conta que ouviu a voz dele e pede, por tudo, a Céu, que proteja Salvador, sem lhe dizer que suspeita ser ela a sua mãe biológica.

Sem conseguir esquecer o que Castro lhe disse sobre Pedro, Céu resolve ligar-lhe. Pedro não atende, mas envia-lhe uma mensagem a dizer que teve de ficar na instituição a tratar de uns assuntos. Sem perder mais tempo, Céu pede à filha que fique com Salvador e sai para ir ter com ele.

Rita continua a culpar Pedro pelo fim do seu casamento, e acusa-o de nunca ter conseguido lidar com os problemas, incluindo o facto de ela não poder ter filhos, mas Pedro insiste que a relação entre os dois nunca foi saudável. Rita apercebe-se que Céu está a tentar ligar novamente para Pedro e diz-lhe que atenda, mas ele opta por rejeitar a chamada.

Castro fica novamente hospedado na pensão, e pergunta a Bruno por Lara, mas esta não está presente.

Ao chegar à Casa Artur Colaço, Céu dá de caras com Rita Colaço e pede a Pedro que explique o que se passa. Pedro pede à ex-mulher que se vá embora para poder conversar com Céu, mas Rita, provocadora, diz não quer perder o “espetáculo”. Céu não entende porque é que Pedro lhe escondeu a identidade da ex-mulher e afirma que Rita lhe fez muito mal, assim como ao tio Artur Colaço.

Pedro procura explicar que tudo não passou de uma grande coincidência, mas Céu não consegue mais confiar em Pedro.

Na sucata, Marina escreve uma carta a Lara e pede a Renato que a cubra na manhã seguinte, pois terá de sair.

Lara, ao chegar à pensão, pede a Bruno para folgar na manhã do dia seguinte, pois tem um assunto muito importante para resolver. Bruno consente, preocupado com ela.

Céu chega arrasada ao palacete e Lúcia vem tentar perceber o que se passa. Céu explica-lhe que discutiu com Pedro, e Lúcia não se contém e diz-lhe que o grande amor da vida dela sempre foi Zé Luís. Ele e Rosanne estão cada vez mais próximos e é tempo de Céu abrir os olhos, antes de o perder de vez.