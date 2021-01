Resumo: 88º Episódio - 12 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Na pensão acontece um lanche especial, entre Zé Luís e Rosanne, que culmina num brinde à amizade... com chá! Lara, que os serve, não consegue deixar de pensar no que Branca lhe disse. Haverá alguma hipótese de Marina lhe ter mentido sobre a morte do seu filho?

Na sucata, Castro, Marina, Fábio, Renato e Sérgio planeiam um novo assalto, para essa noite.

Cremilde e Preciosa estão num grande dilema, pois embora lhes pareça que o padre já teve o castigo merecido, Preciosa havia jurado que jamais perdoaria o padre.

Cai a noite em Alvorinha, e todos se juntam na coletividade para porem em prática o plano de Natário: fazer uma “manif da paz” a pedir a padre Bento que fique na vila. Para surpresa de todos, Preciosa e Cremilde também se juntam. Estão dispostas a engolir o orgulho e a perdoar o padre!

Lara chega ao palacete para ficar com Salvador, e é tanta a ternura entre ela e o bebé, que Céu até comenta que só podem ser almas destinadas.

Na casa Artur Colaço, Pedro recebe uma visita inesperada: a ex-mulher.

Entretanto, o assalto não correu como esperado, e Sérgio vem ferido numa perna. Todos perguntam por Castro, que deixou um recado a informar que teve de ir tratar de uns assuntos, e só regressa no dia a seguir.

Céu deixa Salvador com Lara e prepara-se para sair para a “manif da paz”, quando Castro lhe aparece à porta. Céu não esconde o pânico que sente, por ela, por Lara e por Salvador.

Castro, que apareceu de surpresa no palacete, entra pela casa dentro e diz a Céu que, ou ela ouve o que ele tem para dizer, ou todos ficam a saber a verdadeira história de Salvador.

Também Pedro recebe uma visita desagradável, mas da ex-mulher, nada mais nada menos do que Rita Colaço que, anos antes, fez a vida negra a Céu. Rita não parece conformada com o fim do casamento, e vem disposta a recuperar Pedro.

No palacete, Lara tenta esconder-se para ouvir a conversa entre Céu e Castro. Quase é apanhada por Caio e Sílvia, que decidem a ir à “manif de paz” para que ninguém desconfie da sua vida paralela, no golpe. Assim que o caminho fica livre, Lara posiciona-se novamente e vai ouvindo partes do que Céu diz a Castro… Este insinua que a euromilionária não conhece o namorado, e sugere-lhe mesmo que ela tente saber quem é a ex-mulher dele. Exige-lhe também mais dinheiro, ou então leva consigo o Salvador para o entregar à mãe biológica: Marina. Ao ouvir o nome da amiga, Lara fica atordoada. Afinal, quem é o Salvador?

Na pensão, Bruno continua indeciso sobre se deve ou não contar à mãe que viu Caio, Sílvia e Rubi juntos, sob condições suspeitas. Mas Jéssica aconselha-o a contar a verdade, mesmo que isso venha a fazer Céu sofrer.

Entretanto, Rita vai confrontando Pedro com o seu passado e mostra-se intrigada com a ida dele para Alvorinha. Dado que não o imagina a namorar com uma vendedora de fruta, insinua que ele possa ter ido atrás do dinheiro do euromilhões.

No palacete Castro consegue o que quer, tirar mais dinheiro a Céu com base na extorsão.

Na coletividade, os alvorinhenses recebem o padre Bento, e Natário explica-lhe que é tempo de esquecerem o passado e fazerem as pazes. Isso incluiu o irmão Nini. Emocionado, e a pedido de todos, padre Bento faz um discurso em que apresenta formalmente o irmão aos seus paroquianos e pede desculpa pela forma como agiu.

Na sucata, Fábio mostra-se apreensivo. Tem a certeza de que Castro aproveitou a ausência de todos para ir a Alvorinha, e tem medo de que algo possa acontecer a Lara. Está arrependido de a ter deixado sozinha na vila, e a chamada de Lara deixou-o ainda mais preocupado.