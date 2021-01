Resumo: 87º Episódio - 11 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Na sucata, Estrela informa Castro de tudo o que conseguiu saber sobre Pedro: que este passou por um divórcio litigioso e que a ex-mulher, com fama de louca, não sabe do paradeiro de Pedro desde que este foi para Alvorinha.

Graciete vai ao palacete devolver as roupinhas de bebé que Céu lhe havia emprestado e depara-se com Telma a depenicar numa taça com brócolos cozidos, que têm fama de ajudar a controlar os enjoos. Acabam as duas a fazer exercícios de relaxamento, Telma para aceitar a gravidez e relaxar, e Graciete para aceitar que a gravidez venha quando tiver de vir.

Fábio e Renato aproveitam que Estrela sai sozinho do gabinete de Castro para lhe fazer perguntas sobre o que andam a tramar, mas Estrela não lhes dá troco. Entretanto, Fábio recebe uma chamada de Lara, algo inesperado, dado não falarem há meses. Lara conta-lhe a conversa que teve com Branca e demonstra alguma esperança de que o filho esteja vivo. Fábio, implacável, diz-lhe que não se iluda, que não pode acreditar numa vidente qualquer, e Lara desliga a chamada, arrependida de ter ligado. Fábio fica perturbado com o telefonema e confronta Marina.

No quartel general, Estrela, Andreia, Sílvia, Caio e Rubi discutem a urgência do golpe, e informam Estrela de que Céu está a pensar ligar à polícia por causa do desaparecimento de Sandra. Rubi volta a sugerir que alguém do grupo tenha feito mal à secretária, acusando diretamente Sílvia, que reage mal. Só têm uma semana para pôr o golpe de pé.

Bruno, que esteve durante toda a reunião do lado de fora do quartel general, fica em choque ao ver Caio, Sílvia e Rubi juntos, e fotografa-os com o seu telemóvel.

Na coletividade, Natário arquiteta um plano para fazer com que o Padre Bento fique em Alvorinha e conta com ajudantes preciosos: Liliana, Nelson e Nini.

Bruno chega à pensão com notícias alarmantes, que quer partilhar com Jéssica: conta-lhe que viu Rubi com Sílvia e Caio numa igreja abandonada, perto do pinhal. Guilherme (Estrela) também estava por lá. Jéssica coloca a hipótese de estarem novamente a planear algo contra Céu. Bruno não quer acreditar numa hipótese dessas, e Jéssica também não, mas aconselha-o a falar com a mãe.

Amália fica desanimada ao saber que Xavier não poderá estar presente no casamento e por ver que o vestido de noiva lhe continua apertado. Cremilde, no entanto, tem outra teoria: são tudo sinais de que ela não deve casar com Horácio!

No palacete, Natário põe a família e Xana a par do plano para manter o padre Bento em Alvorinha, e até Lúcia já concorda que o padre merece uma segunda oportunidade. Entretanto surgem Caio e Sílvia, que pedem para ter uma conversa a sós com Céu. Tentam convencê-la a não falar com a polícia, para já, e Céu acaba por concordar com eles. Também estão de acordo na necessidade de arranjar rapidamente alguém que substitua Sandra na Rica Fruta.

Na pensão acontece um lanche especial, entre Zé Luís e Rosanne, que culmina num brinde à amizade... com chá! Lara, que os serve, não consegue deixar de pensar no que Branca lhe disse. Haverá alguma hipótese de Marina lhe ter mentido sobre a morte do seu filho?

Na sucata, Castro, Marina, Fábio, Renato e Sérgio planeiam um novo assalto, para essa noite.