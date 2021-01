Resumo: 86º Episódio - 8 de janeiro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Natário culpa Preciosa, que já não está tão certa de querer ver o padre dali para fora, mas o seu orgulho fala mais alto e não tem coragem de ir falar com ele.

Na coletividade, Graciete continua com as suas mezinhas e planos para “cultivar o espírito”, e insiste que o caminho deve ser feito a dois, para desespero de Tino.

Nelson continua a pressionar Liliana sobre o porquê da sua repentina mudança de atitude, e Liliana acaba por confessar que Filipe lhe enviou uma mensagem perturbadora. Nelson fica furioso ao saber o conteúdo da mensagem e pede a Liliana que não lhe dê importância, mas esta sabe que Filipe jamais a deixará em paz. A sua vontade é fugir para um sítio novo, mas Nelson pede-lhe que tenha calma. Aconteça o que acontecer, Nelson irá sempre protegê-la.

Na pensão, os petiscos de Bruno voltam a ser elogiados. Jéssica leva-lhe o recado e, por momentos, a conversa flui, mas rapidamente Jéssica o relembra de que nada será como antes. Acabam a falar sobre Rubi, e Bruno conta-lhe que, apesar de não ter descoberto mais nada, tem uma pista por seguir: Caio parece saber alguma coisa sobre ela. Jéssica adverte-o de que, tendo Caio o passado que tem, Rubi só pode ser uma impostora...

No quartel general, Andreia conta à irmã que recebeu uma “visita” no museu. Têm uma semana para fazer o golpe, ou Andreia pode ser morta… Sílvia promete ajudá-la a cumprir o prazo, até porque a Serpente também tem urgência em concluir o golpe. Mais unidas do que nunca, as duas irmãs estão longe de imaginar que estão a ser filmadas.

Na coletividade, todos ficam surpreendidos com a visita de Nini, que ali foi a pedido de Natário.

Zé Luís aparece também na coletividade e convida Rosanne para lanchar, convite este que a deixa radiante.

Céu vai à procura de Sílvia no seu gabinete, mas como não a encontra, resolve ligar-lhe. Sílvia, reunida com Andreia e Rubi no quartel general, atende a chamada a Céu, para não levantar suspeitas, e inventa uma desculpa para não estar na Rica Fruta. Céu quer apenas saber se Sandra lhe disse alguma coisa. Está preocupada e pondera chamar a polícia, mas Sílvia pede-lhe que não faça nada até ela chegar. Ao desligar, é peremptória: entre as ameaças à Andreia e as possíveis investigações policiais, por causa da Sandra, é cada vez mais urgente despachar o golpe! Ligam de imediato para Caio, a pedir-lhe que vá ter com elas com urgência, e Bruno acaba por ouvir o irmão a falar sobre Rubi. Sem Caio dar conta, Bruno segue-o.

Na Pensão, Branca revela, hesitante, a Lara, que sente que o filho dela está vivo, o que a deixa muito abalada.

Estrela revela a Castro que encontrou algo que podem usar contra Pedro, e esse algo tem nome de mulher.

Bruno segue Caio até ao quartel general e estaciona o carro de modo a não ser visto. Por lá, estão também os carros de Sílvia e Andreia. E, à porta da igreja abandonada, Bruno vê nada mais, nada menos, do que a mulher que tanto procurou, nos últimos dias.

Lara continua a conversar com Branca, ainda incrédula com o que a colega de trabalho acaba de lhe dizer. Não acha possível que o seu filho esteja vivo, uma vez que Marina lhe confirmou que ele havia morrido no parto. Branca explica que as suas visões nem sempre são claras, tudo não passa de um forte pressentimento, mas pede a Lara que não exclua essa hipótese, por muito que lhe seja doloroso pensar sobre o assunto.