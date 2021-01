Resumo: 85º Episódio - 7 de janeiro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Bruno, que voltou à cozinha, começa a encaminhar-se para o quarto, como era seu hábito, depois de um dia de trabalho. Mas Jéssica é implacável e diz às crianças que desejem boa noite ao pai, pois ele tem de se ir embora.

No intervalo da aula de dança, Simão aproveita para perguntar a Pedro se ele já falou a Céu no seu passado atribulado, com a ex-mulher. Pedro diz-lhe que contou apenas que se separaram e pede a Simão que não volte a tocar no assunto.

Estrela compromete-se com Castro a descobrir tudo o que possa tramar Pedro, de quem também nunca gostou, e os dois selam um acordo no escritório da sucata. Do lado de fora, Fábio ouve parte da conversa e comenta com Renato que Estrela está envolvido no esquema contra a euromilionária. Vão ter de estar mais atentos!

Na coletividade, Simão ganha coragem para falar com Cíntia, mas ela volta a tratá-lo mal. Não está mesmo nos seus dias! Quem também podia estar melhor é Padre Bento, que comunica a todos os presentes que pediu ao bispo que o transferisse de Alvorinha. O boicote das pastorinhas parece ter surtido efeito.

Lúcia e Natário, ao verem que é a terceira noite que Bruno dorme no palacete, pedem-lhe que conte a verdade. Já estão vacinados contra as crises matrimoniais da família Garcia.

Estrela vai até à casa Artur Colaço para tentar recolher informações sobre Pedro e as crianças ficam muito contentes por reverem o antigo monitor. Pedro ainda não chegou à instituição e é Simão quem o recebe, acabando por lhe responder a algumas perguntas sobre Pedro, inocentemente. Quem acaba por chegar, entretanto, é Caio, que estranha a visita de Estrela.

No museu, Andreia volta a garantir a confiança do diretor, sem se aperceber de que está a ser observada por um homem misterioso. Na primeira oportunidade, este aborda-a, recordando-lhe o dinheiro que ela deve. Só terá uma semana para o pagar, nem mais um dia!

Na pensão, Zé Luís relata a Jéssica os eventos da noite anterior e comenta a bonita amizade que está a construir com Rosanne. São interrompidos por Bruno, que vem trabalhar, e Natário, que precisa de falar com padre Bento, e aproveita para deixar algumas palavras de alento a Jéssica.

Na Rica Fruta, Zé Luís revela a Céu que está sóbrio há dois meses e vinte dias, e Céu mostra-se feliz por ele. Até já dança! Zé Luís percebe que Céu está curiosa acerca dele e Rosanne, e garante-lhe que não há nada entre os dois senão uma boa amizade. Deixa, no entanto, no ar, que também terá de seguir com a sua vida.

De volta à pensão, Natário tenta convencer o padre Bento a ficar em Alvorinha, mas este parece decidido a abandonar a vila. Natário culpa Preciosa.