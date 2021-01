Resumo: 84º Episódio - 6 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA SÉRIE

Rubi acusa Sílvia de ser a responsável pela morte de Sandra, mas Andreia parte em defesa da irmã. Andreia e Estrela acabam por abandonar o local, aborrecidos, deixando Rubi sozinha... a limpar os vestígios da morte de Sandra.

No palacete, o reencontro de Bruno com os filhos não podia ter sido mais feliz, até começarem as perguntas. Os filhos querem saber tudo o que se passa e Bruninho pergunta mesmo se os pais se vão separar.

Na coletividade, Liliana continua tensa por causa da mensagem de Filipe. Nelson apercebe-se de que algo não está bem, mas Liliana não lhe conta a verdade, para não o preocupar. Entretanto, Graciete diz a Tino que, daí em diante, ambos seguirão um estilo de vida mais regrado, com uma alimentação mais saudável e nada de álcool, para que Graciete possa engravidar com mais facilidade. Ao ouvir a conversa, Horácio mostra-se solidário com Tino, dado que Amália, para além da abstinência, também decidiu pôr Horácio de dieta.

Bruno vai com os filhos até à pensão, a fim de conversar com Jéssica. Ambos concordam que o melhor será Bruno retomar as suas funções na cozinha, continuando sócio de Jéssica. Mas terá de deixar de dormir na pensão. Jéssica não resiste a perguntar se ele já encontrou Rubi, e fica aliviada ao saber que não. Mas, por outro lado, teme que aquela história ainda lhes venha a trazer problemas.

No palacete, Telma continua com receio de não conseguir conciliar um bebé com um negócio exigente, ainda para mais sem a Sandra. Mas ao ver Lara chegar para tomar conta de Salvador, fica mais aliviada! É disso que ela vai precisar: uma boa babysitter! E começa logo a antever no futuro um “Rica Frutas baby”!

A noite segue calma na coletividade, mas Liliana continua tensa, e Nelson confronta-a, sem conseguir, no entanto, que ela diga o que se passa. Entretanto, Natário confessa a Zé Luís que a relação de Céu com Pedro não é do seu agrado. Mas não tem outro remédio senão habituar-se, até porque Céu e Pedro não vão mais esconder que estão juntos, e até aparecem para a aula de dança da Rosanne.

No palacete, Lara tem um momento de cumplicidade com o bébe Salvador, e pensa como seria o seu filho, se fosse vivo.

A aula de dança torna-se um pouco constrangedora para Céu e para Zé Luís, que dançam com Pedro e Rosanne, respetivamente.

Na sucata, Castro pede informações a Estrela sobre um certo homem que ali foi exigir o dinheiro que ele extorquiu a Céu. Estrela apenas encontra uma pessoa que corresponde à descrição de Castro: Pedro. Castro pede então a Estrela que investigue o diretor pedagógico da casa Artur Colaço, de quem pretende vingar-se.